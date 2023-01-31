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Генпрокурор Краснов: домой возвращены свыше 9 тысяч незаконно мобилизованных

14:42
  • вторник
  • 31 января 2023

Правительство России уделяет особое внимание контролю за этим направлением

Сегодня в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным прокурором. Игорь Краснов доложил президенту о текущей деятельности, передает "ТВ Центр".

В числе приоритетных задач - контроль за соблюдением законов в Вооруженных силах и оборонно-промышленном комплексе. Большинство связанных с этим проблем уже решено. Так, домой возвращены свыше 9 тысяч незаконно мобилизованных граждан. Налажен процесс выплат средств военнослужащим. Прокуратура реагировала на нарушения и в других сферах. Путин поручил продолжить эту работу.

"Вы сами обратили внимание на необходимость усилить надзор за тем, что происходит в оборонно-промышленном комплексе. Здесь и вопросы финансирования, вопросы соблюдения дисциплины, вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности государства. Вы упомянули о правах мобилизованных граждан. Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности. И конечно, в сфере нашего внимания, внимания государства под особым контролем должны находиться семьи с детьми. Вы знаете, что правительство уделяет этому приоритетное значение. Это касается и финансирования, это касается жилищных прав - там целый набор инструментов по поддержке граждан, он должен эффективно работать", - отметил глава государства.

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