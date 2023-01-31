Николаев отреагировал на слухи о своей госпитализации

С музыкантом все в порядке

Российский музыкант Игорь Николаев не подтвердил сообщения о своей госпитализации в кардиоцентр.

"Чувствую себя прекрасно. А насчет новостей - так вы же, медиа, их сами и создаете!" - сказал он телеканалу "360".

Ранее ряд СМИ написали, что Николаева экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. 63-летнего композитора якобы доставили в кардиоцентр в ночь с 30 на 31 января. Telegram-канал "112" сообщил, что певец находится в отделении интенсивной терапии и проходит обследование.

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