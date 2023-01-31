Российские войска освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Наступление продолжается

Российская армия продолжает успешное наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии освободили населенный пункт Благодатное.

Кроме того, за сутки на донецком направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка производства Франции "Caesar", артиллерийская система М-777 производства США, а также гаубица "МСТА-Б".

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