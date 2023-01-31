Саакашвили доставили в реанимацию в критическом состоянии

Важно сохранить политику жизнь

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию в критическом состоянии.

Об этом во вторник, 30 января, сообщил член партии "Единое национальное движение" Георгий Чиладзе.

"Только что разговаривал с личным врачом. Состояние здоровья Саакашвили на критическом уровне, для сохранения его жизни важно, чтобы он был переведен в реанимационное отделение. В эти минуты готовится реанимационная палата", - передает его слова "Звезда".

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в октябре 2021 года. Экс-президента арестовали и заключили в тюрьму города Рустави, где он объявил голодовку, которую потом прекратил из-за развития тяжелых заболеваний. Вскоре политика перевели в столичную клинику "Вивамед", адвокаты и требуют направить его на лечение за границу. В конце ноября в организме Саакашвили нашли мышьяк и следы других отравляющих веществ. В середине декабря Саакашвили возобновил голодовку.

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