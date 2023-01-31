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Собянин и Воробьёв открыли после реконструкции пригородный вокзал "Лесной Городок" будущего МЦД-4

14:37
  • вторник
  • 31 января 2023

Он станет частью линии наземного метро

Мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заместитель генерального директора РЖД Олег Тони  открыли после реконструкции пригородный вокзал "Лесной городок" Калужского направления МЖД.

Площадь станции более 5 тысяч квадратных метров. Она станет частью будущей наземной линии метро МЦД-4. Благодаря реконструкции вокзала и запуску новой ветки жители ближайших районов получат единую билетную систему Московского транспорта с бесплатными пересадками на метро и МЦК и смогут экономить до 75 процентов на оплате проезда.

"Здесь уже 14 вокзал, современный, построенный только на одном Калужском направлении. И это направление уже в этом году превратится в МЦД-4, который пройдет через все вокзалы Москвы. Конечно, очень важная и нужная работа, которую нам еще предстоит доделать до сентября. Но она очень важная и для москвичей, и для жителей Подмосковья", - сказал Сергей Собянин.

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