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Январь-2023 в Москве вошел в тройку самых сухих в XXI веке

15:17
  • вторник
  • 31 января 2023

За месяц выпало около половины нормы осадков

Январь 2023 года в Москве оказался на третьем месте по дефициту осадков с начала XXI века. Об этом во вторник, 31 января, рассказали в центре погоды "Фобос".
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Метеорологи уточнили, что за второй зимний месяц текущего сезона в осадкомеры попало всего 28 мм осадков — это составляет 53% месячной нормы января для столичного региона.

При этом январь-2023 в целом был теплым, средняя температура превысила климатическую норму на 1,4-1,5 градуса. Это произошло несмотря на довольно значительные колебания температуры с диапазоном почти в 30 градусов (от 23,5 градуса мороза до 6,2 градуса тепла).

По температурным показателям январь 2023 года занял седьмое место среди самых теплых январей в XXI веке, сообщает АГН "Москва".

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали со ссылкой на предварительные прогнозы, что грядущий февраль может оказаться на три градуса теплее климатической нормы. При этом количество осадков, по предположениям метеорологов, как минимум будет соответствовать норме либо может превысить ее на 10-20%.

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