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Лавров рассказал о попытках России помешать превращению Украины в еще большую угрозу

15:39
  • вторник
  • 31 января 2023

Планам Запада не суждено сбыться, заявил политик

Россия предпринимает необходимые меры, чтобы не допустить попыток превратить Украину в еще большую угрозу безопасности. Об этом заявил во вторник, 31 января, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ельцин еще в 1992 году назвал Украину главным дестабилизирующим фактором

Как подчеркнул дипломат, российская армия и командование делают все необходимое для того, чтобы "планам Запада не суждено было сбыться, и они не сбудутся".

При этом министр отметил, что, вопреки всем заявлениям западных государств и попыток "оправдывать свои действия по накачиванию Украины оружием", Североатлантический альянс уже достаточно давно напрямую вовлечен в гибридную войну против России.

Эта война, продолжил Лавров, "преломляется уже в своих горячих измерениях, в действиях киевского режима", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную "подошел к угрозе Третьей мировой войны", поэтому российская специальная военная операция на Украине стала вынужденной мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны США и ее сателлитов.

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
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