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Ущерб от преступлений в России сократился более чем на 10%

15:58
  • вторник
  • 31 января 2023

МВД подводит итоги работы в 2022 году

Ущерб, причиненный преступлениями в России в 2022 году, оценен в 748,3 млрд рублей. Об этом во вторник, 31 января, рассказали в пресс-центре российского Министерства внутренних дел.
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В МВД уточнили, что ущерб от преступлений в 2022 году в сравнении с показателем 2021 года сократился на 10,3%.

Уменьшилось также количество жертв преступлений: в 2022 году показатель составлял 21,2 тысячи человек, что на 9,1% меньше, чем в 2021 году. Здоровью 32,6 тысячи человек в результате преступных действий был причинен тяжкий вред — это на 0,7% меньше предшествовавшего года.

При этом в МВД отметили увеличение числа преступлений, совершаемых с применением оружия и взрывчатки. Показатель вырос сразу на треть относительно уровня 2021 года, сообщает ТАСС.

Ранее в МВД рассказали, что в 2022 году российские правоохранительные органы в 2022 году раскрыли более миллиона преступлений, 79,8% из них расследованы сотрудниками Министерства внутренних дел. При этом в 2022 году количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2021 годом снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 4,1%.

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