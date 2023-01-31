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ЦБ предупредил о риске усиления инфляционного давления в 2023 году

16:19
  • вторник
  • 31 января 2023

При этом не исключена позитивная динамика в российской экономике

Российская экономика выглядит несколько слабее, чем в 2021 году, но это не исключает возможность позитивной динамики в 2023 году. К такому выводу пришли эксперта Банка России в докладе, опубликованном во вторник, 31 января.

Инфляция в России по итогам года составила 11,9%
Годовая инфляция в России в декабре снизилась до 11,94%

Аналитики оценили состояние российской экономики структурно, исходя из количества и качества трудовых ресурсов и основного капитала, а также технологического уровня.

При этом подчеркивается, что в целом российская экономика оказалась устойчивой к внешним шокам. Текущее состояние экономики России не должно помешать в 2023 году увеличить производство в обрабатывающих отраслях промышленности и некоторых других отраслях при возможной стагнации или снижении в ряде других.

При этом в случае возврата к потребительской модели поведения домохозяйств и снижения нормы сбережений возможны позитивные процессы в общеэкономической динамике в 2023 году с одновременным усилением инфляционного давления, сообщается на официальном сайте Центробанка.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обозначил главную задачу российских властей: рост доходов граждан должен опережать инфляцию. Президент подчеркнул, что "все-таки люди свое благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане".

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