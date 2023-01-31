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В семи регионах России усилили досмотр транспорта

16:39
  • вторник
  • 31 января 2023

Это касается субъектов, в которых действует "желтый" уровень террористической угрозы

Досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы российских регионов, на территориях которых установлен желтый уровень террористической опасности, усилен. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного во вторник, 31 января.
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Документ вносит изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, а также порядок, утвержденный этим указом.

Предусматривается "усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта РФ, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ".

При этом исключен лимит в 15 суток, на который может быть установлен уровень террористической опасности, сообщается на официальном портале правовой информации.

"Желтый" уровень террористической опасности подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

В настоящее время такой уровень террористической опасности действует в Белгородской, Брянской и Курской областях, Севастополе, отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области.

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