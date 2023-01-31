В семи регионах России усилили досмотр транспорта

Это касается субъектов, в которых действует "желтый" уровень террористической угрозы

Досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы российских регионов, на территориях которых установлен желтый уровень террористической опасности, усилен. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного во вторник, 31 января.

Документ вносит изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, а также порядок, утвержденный этим указом.

Предусматривается "усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта РФ, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ".

При этом исключен лимит в 15 суток, на который может быть установлен уровень террористической опасности, сообщается на официальном портале правовой информации.

"Желтый" уровень террористической опасности подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

В настоящее время такой уровень террористической опасности действует в Белгородской, Брянской и Курской областях, Севастополе, отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области.

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