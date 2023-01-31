Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Женщины за здоровое общество"

Подать заявку можно до мая 2023 года

С 18 января ведется прием заявок для участия во II Всероссийском конкурсном отборе лучших социальных проектов "Женщины за здоровое общество".

Конкурс направлен на повышение качества жизни горожан и снижение уровня смертности. Для этого среди женщин проводится популяризация принципа ответственного отношения к своему здоровью и ценностей здорового образа жизни.

Конкурсный отбор будет проходить по следующим номинациям: "Технологии для здоровья", "Женское здоровье", "Материнство и детство", "Здоровый образ жизни", "Здоровье семьи", "Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении", "ЗОЖ-инфлюенсер", "Многодетная Россия".

Подать заявку можно до мая 2023 года на сайте конкурса womenforhealth.ru.

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