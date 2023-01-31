ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Женщины за здоровое общество"

16:32
  • вторник
  • 31 января 2023

Подать заявку можно до мая 2023 года

С 18 января ведется прием заявок для участия во II Всероссийском конкурсном отборе лучших социальных проектов "Женщины за здоровое общество".

Конкурс направлен на повышение качества жизни горожан и снижение уровня смертности. Для этого среди женщин проводится популяризация принципа ответственного отношения к своему здоровью и ценностей здорового образа жизни.

Конкурсный отбор будет проходить по следующим номинациям: "Технологии для здоровья", "Женское здоровье", "Материнство и детство", "Здоровый образ жизни", "Здоровье семьи", "Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении", "ЗОЖ-инфлюенсер", "Многодетная Россия".

Подать заявку можно до мая 2023 года на сайте конкурса womenforhealth.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Занятие спортом
Занятие спортом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.