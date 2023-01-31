Reuters: Международная федерация журналистов решила выгнать Россию

Союз журналистов России не получал никаких уведомлений

Исполнительный комитет Международной федерации журналистов (МФЖ) инициировал формальную процедуру исключения Союза журналистов России из своего состава. Об этом во вторник, 31 января, сообщает агентство Reuters.

По сведениям агентства, представители профессиональных журналистских объединений из государств Северной Европы обвинили МФЖ в бездействии после создания региональных ассоциаций российских журналистов на территориях, вошедших в состав России во время спецоперации.

При этом руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что организация не получала никаких уведомлений по этому поводу, сообщает ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины западные государства ввели антироссийские санкции и инициировали исключение России из ряда международных организаций и форматов.

В частности, власти США при формировании оборонного бюджета США на 2023 года предусмотрели положение о необходимости добиваться исключения России из "Большой двадцатки" (G20) и ряда других международных форматов и организаций. Однако в Совете Федерации напомнили, что "Большая двадцатка" (G20) является неформальным саммитом, исключить из которого Россию невозможно.

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