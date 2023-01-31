ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Reuters: Международная федерация журналистов решила выгнать Россию

16:59
  • вторник
  • 31 января 2023

Союз журналистов России не получал никаких уведомлений

Исполнительный комитет Международной федерации журналистов (МФЖ) инициировал формальную процедуру исключения Союза журналистов России из своего состава. Об этом во вторник, 31 января, сообщает агентство Reuters.

По сведениям агентства, представители профессиональных журналистских объединений из государств Северной Европы обвинили МФЖ в бездействии после создания региональных ассоциаций российских журналистов на территориях, вошедших в состав России во время спецоперации.

При этом руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что организация не получала никаких уведомлений по этому поводу, сообщает ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины западные государства ввели антироссийские санкции и инициировали исключение России из ряда международных организаций и форматов.

В частности, власти США при формировании оборонного бюджета США на 2023 года предусмотрели положение о необходимости добиваться исключения России из "Большой двадцатки" (G20) и ряда других международных форматов и организаций. Однако в Совете Федерации напомнили, что "Большая двадцатка" (G20) является неформальным саммитом, исключить из которого Россию невозможно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Организация "Союз журналистов России"
Организация "Союз журналистов России"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.