Игорь Николаев назвал причину обращения к медикам

СМИ утверждали, что композитора госпитализировали с подозрением на инфаркт

Народный артист России Игорь Николаев во вторник, 31 января, подтвердил, что обращался к врачам, однако опроверг слухи об экстренной госпитализации.

Как написал композитор в социальных сетях, он проходит медицинское обследование, при этом чувствует себя хорошо и надеется встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах.

Николаев поблагодарил всех, кто проявил беспокойство за него, за поддержку и добрые слова, но подчеркнул, что поводов для тревоги нет, а "информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена", сообщает АГН "Москва".

Ранее в интернете появились сообщения о том, что Николаева экстренно госпитализировали в кардиоцентр с подозрением на инфаркт в ночь с 30 на 31 января. Однако композитор опроверг эти сообщения, заверив в своем прекрасном самочувствии.

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