Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Политики говорили в том числе о Лачинском коридоре

Президент России Владимир Путин и глава армянского правительства Никол Пашинян во вторник, 31 января, провели телефонный разговор. Стороны обсудили перекрытие Лачинского коридора и деятельность российского миротворческого контингента в в Нагорном Карабахе.

Как заявили в пресс-службе правительства Армении, "Пашинян коснулся гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора". Он также "подчеркнул важность осуществления Россией необходимых шагов для его преодоления", сообщает ТАСС.

В пресс-службе Кремля уточнили, что обсуждалась текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на важность последовательной реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.

Наряду с этим Путин и Пашинян затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сообщается на официальном сайте главы государства.

В декабре 2022 года в Москве должна была состояться встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору. Однако армянская сторона отменила приезд министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, что помешало обсудить не только мирный договор, но ситуацию вокруг Лачинского коридора.

Пашинян заявлял, что Ереван готов подписать документ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе российских предложений. В МИД России подчеркивали готовность предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору.

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