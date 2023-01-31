Путин поговорил с президентом Алжира

Лидеры обсудили сотрудничество двух стран

Активизировать контакты на различных уровнях и подготовку важных двусторонних документов договорились в ходе сегодняшнего телефонного разговора Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

Лидеры констатировали, что российско-алжирское сотрудничество опирается на давние традиции дружбы и взаимного уважения и продолжает поступательно развиваться.

Главы двух государств подтвердили также готовность к дальнейшей совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате "ОПЕК плюс" и в рамках Форума стран - экспортёров газа.

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