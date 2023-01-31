ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин дал ряд поручений в сфере молодежной политики

17:59
  • вторник
  • 31 января 2023

В стране появится Стратегия реализации молодежной политики

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета, который состоялся 22 декабря 2022 года.
Медведев призвал делать нескучный патриотический контент для молодежи

Правительству России поручено разработать совместно с комиссией Госсовета по направлению "Молодежная политика" Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года с учетом положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и национальных целей развития. Утвердить указанную Стратегию предписано до 1 декабря.

Также глава государства поручил представить предложения по разработке и реализации начиная с 2025 года государственной (национальной) программы, направленной на создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе на развитие инфраструктуры молодежной политики, поддержку добровольчества (волонтерства), обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан, поддержку детских и молодежных общественных объединений.

Кабмину предписано обеспечить внесение изменений в Долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года и другие нормативно-правовые акты, связанные с содействием получения трудового опыта подростками от 14 до 18 лет, а также с реализацией на постоянной основе мероприятий по обеспечению занятости молодежи и развития молодежных бизнес-инициатив.

Путин также расширил полномочия Росмолодежи по нормативно- правовому регулированию в сфере молодежной политики, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин отметил важность духовных основ, нравственных ценностей, а также воспитания молодежи на высоких образцах патриотизма и гражданственности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Молодежь
Молодежь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.