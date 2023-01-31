Путин дал ряд поручений в сфере молодежной политики

В стране появится Стратегия реализации молодежной политики

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета, который состоялся 22 декабря 2022 года.

Правительству России поручено разработать совместно с комиссией Госсовета по направлению "Молодежная политика" Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года с учетом положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и национальных целей развития. Утвердить указанную Стратегию предписано до 1 декабря.

Также глава государства поручил представить предложения по разработке и реализации начиная с 2025 года государственной (национальной) программы, направленной на создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе на развитие инфраструктуры молодежной политики, поддержку добровольчества (волонтерства), обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан, поддержку детских и молодежных общественных объединений.

Кабмину предписано обеспечить внесение изменений в Долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года и другие нормативно-правовые акты, связанные с содействием получения трудового опыта подростками от 14 до 18 лет, а также с реализацией на постоянной основе мероприятий по обеспечению занятости молодежи и развития молодежных бизнес-инициатив.

Путин также расширил полномочия Росмолодежи по нормативно- правовому регулированию в сфере молодежной политики, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин отметил важность духовных основ, нравственных ценностей, а также воспитания молодежи на высоких образцах патриотизма и гражданственности.

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