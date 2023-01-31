Турция отвергла связь покупки F-16 с принятием Финляндии и Швеции в НАТО

Это различные процессы, подчеркивает Анкара

Турция призывает не увязывать тему закупки Анкарой американских истребителей F-16 с процессом вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом во вторник, 31 января, рассказал официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Чиновник заявил, что в Анкаре "тоже слышат" о возможных условиях от американских властей по поводу приобретения Турцией истребителей, которые могут быть связаны с принятием новых членов в Североатлантический альянс. При этом Калын подчеркнул, что администрация США официально сообщила об "отсутствии такого рода требования или желания".

Представитель турецкого президента отметил, что "если в конгрессе сенаторы типа Менендеса выставят такого рода требование и одобрят заявку Греции по F-35, это будет открытой демонстрацией отсутствия беспристрастности внутри НАТО". Требования подобного рода не будут приняты Анкарой, предупредил чиновник.

По словам Калына, приобретение F-16 и членство Финляндии и Швеции в НАТО — это "различные процессы, не зависящие друг от друга", а Турция "не отступит в этом отношении", сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём подтвердил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за провокационной акции с сожжением Корана в Стокгольме. Политик признал, что пока договориться с Турцией о компромиссе не удается и выразил надежду на то, что консенсус с Анкарой будет найден на саммите МИД стран НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

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