Три человека погибли в ЛНР в результате обстрела ВСУ

Украинские военные применили РСЗО

Трое мирных жителей погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом во вторник, 31 января, рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В представительстве уточнили, что со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 14:00 вторника по населенному пункту Кременная с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Украинские военные выпустили по Кременной семь ракет. В результате обстрела погибли трое мирных жителей, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что продолжаются регулярные нарушения международного гуманитарного права со стороны Украины: обстрелы гражданских объектов и жилых кварталов, применение запрещенных видов оружия, использование мирных жителей в качестве живого щита и другие злоупотребления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"