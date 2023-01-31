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Студентам начнут преподавать основы российской государственности

19:00
  • вторник
  • 31 января 2023

Пока неясно, с какого учебного года появится новый курс

Президент России Владимир Путин поручил Министерству высшего образования и науки разработать для программ высшего образования курс по основам российской государственности. Об этом во вторник, 31 января, рассказали в пресс-службе Кремля.
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Курс (модуль) "Основы российской государственности" надлежит разработать до 1 августа 2023 года. Поручается также включить его в программы высшего образования.

Ответственным назначен министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения рассказали, что в 2023 году обязательную апробацию пройдет новый учебник по истории с разделом о спецоперации. В зависимости от результатов апробации речь о массовом использовании таких учебников в школах может идти с 2024-2025 учебного года.

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