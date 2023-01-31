Ожесточенные боестолкновения: что сейчас происходит в Угледаре

Бойцы российской армии активно продвигаются

В Минобороны сегодня сообщили - добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии освободили от националистов село Благодатное в ДНР. Взятие под контроль этого населенного пункта открывает новые возможности для дальнейшего наступления наших подразделений, а, кроме того, лишает ВСУ подвоза боеприпасов на линию соприкосновения. Активно продвигаются бойцы российской армии и на других стратегических направлениях.

За последнюю неделю Угледар превратился в поле ожесточенных боестолкновений. Российские части заняли окраины населенного пункта и продолжают уничтожать позиции ВСУ. Сейчас важно взять под контроль Южно-Донбасскую шахту и дорогу Курахово-Угледар. Это позволит окончательно окружить город, лишив украинских боевиков подвоза боеприпасов и топлива.

В резервах отчаянно нуждаются и подразделения ВСУ под Артемовском. Российские дивизионы сносят там укрепления националистов. И расчищают дорогу штурмовым группам. Под прикрытием артиллерии передовые отряды захватили крупный опорный пункт. Протяженностью более километра.

Серьезные бои продолжаются и на направлении Сватово-Кременное. Наша артиллерия и беспилотная бомбардировочная авиация накрывает живую силу противника. В российском Минобороны сообщают также о потерях ВСУ в Херсонской области.

С воздуха наземную операцию прикрывают экипажи истребителей-бомбардировщиков. Летчики Су-34 ведут непрерывное патрулирование. В случае встречи с врагом готовы задействовать ракетное вооружение. Боевое дежурство на аэродромах базирования несет и вертолетная авиация.

Безопасность отхода и передвижения наших наземных группировок осуществляют в том числе железнодорожные войска. Основная задача экипажа - разведка, разминирование и ремонт путей. Впрочем, бронепоезд готов оказать и серьезное сопротивление врагу. Зенитная установка работает по воздушным и наземным целям. Но главный калибр здесь спаренная 23-миллиметровая пушка.

Отступая, украинские националисты продолжают огрызаться и наносить удары по населенным пунктам. Сегодня ВСУ в очередной раз обстреляли из РСЗО "Хаймарс" Горловку и город Стаханов.

О жертвах среди мирного населения не сообщалось, однако в результате обстрела серьезные разрушения получили более десятка жилых домов. В том числе одна многоэтажка. Повреждены линии электропередачи и газопровод.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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