Как проходила установка последнего пролета на Крымском мосту

Строители могут сдать объект раньше намеченного срока

На Крымском мосту завершена установка последнего, четвертого пролета на левой стороне автомобильной части переправы. Работы провели в рекордно короткие сроки - за шесть с половиной часов. Ранее, в начале декабря, строители восстановили правую сторону автодорожного полотна, которая в наибольшей степени пострадала во время теракта в октябре прошлого года. Полностью завершить ремонт и возобновить движение по обеим сторонам моста планируется в марте.

Надвижка последнего пролета завершена. Металлоконструкцию весом более 300 тонн за ночь передвинули по накатным балкам с правой на левую автодорожную часть моста. Сейчас ее опускают в проектное положение на опорные тумбы. На это уйдет еще несколько дней.

С последним пролетом справились менее чем за 7 часов. Хотя на первые уходило по 10-12. Устанавливать конструкции в такие короткие сроки позволила технология поперечной надвижки.

Самая трудоемкая часть работ завершена. Осталось установить деформационные швы и сделать дренаж для отвода воды. Затем автодорожники уложат два слоя асфальта, восстановят инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.

"Идем с опережением графика, несмотря на то, что больше половины дней погода была штормовая. Не всегда можно было работать с моря. Но за счет набранных компетенций, опыта, профессионализма заказчиков, проектировщиков, строителей мы уже с опережением графика завершили надвижку четвертого пролета моста", - сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Менее чем за полгода была проделана колоссальная работа. На объекте в две смены работали более полутысячи специалистов. Движение по разрушенной части моста восстановили уже в декабре, всего через два месяца после происшествия.

Полностью завершить ремонт и возобновить движение по обеим сторонам моста планировали марту. Но, судя по темпам, строители сдадут объект раньше срока.

Больше всех восстановление полноценного движения ждут водители фур. Пока для них въезд на мост закрыт. Длинномеры пользуются паромной переправой или альтернативным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Автобусы, легковой транспорт и малотоннажные грузовики по-прежнему пересекают Керченский пролив после тщательного досмотра.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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