Глава "Росатома" рассказал Мишустину о проектах госкорпорации

Компания, среди прочего, занимается медицинскими технологиями

Разработка энергетических установок для полетов в дальний космос, создание новейших композитных материалов, лазерные технологии - о проектах, которые реализует "Росатом", Михаилу Мишустину рассказал сегодня гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.

Компания, несмотря на сложности в условиях западных санкций, остаётся мировым лидером по всем направлениям, связанным с атомной энергетикой - добыче, обогащении и поставках урана. Пять новых атомных станций из семи, строительство которых сейчас ведется в мире, принадлежат "Росатому". А ещё единственная разработка реактора на свинцовом теплоносителе, где исключена возможность любой аварии - тоже заслуга нашей госкорпорации.

Мишустин: Вы серьёзно очень занимаетесь медицинскими технологиями. В частности, лучевая терапия – это то, чем занимается сегодня "Росатом", это то, что может помочь огромному количеству онкологических, тяжёлых больных. Знаю, что такие разработки, такие изыскания ведутся очень активно. Знаю, что с врачами ведётся работа, и целый ряд институтов в этом задействован.

Лихачёв: Разработок медицинского оборудования у нас немало, у нас их порядка 16–17. Все они абсолютно конкурентоспособны по своим параметрам. Мы считаем, что в течение ближайших лет полностью заместим всю импортную линейку оборудованием радиомедицины, в первую очередь, в онкологическом направлении. Ну и радиофармпрепараты, изотопы тоже необходимы.

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