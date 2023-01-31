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Мишустин подписал постановление об индексации ряда соцвыплат

19:22
  • вторник
  • 31 января 2023

Выплаты вырастут с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации на 11,9% ряда социальных выплат с 1 февраля. Документ опубликован во вторник, 31 января.
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Согласно постановлению, в феврале будут проиндексированы пособия для семей с детьми, выплаты лицам с инвалидностью, выплаты ветеранам, материнский капитал и другие социальные выплаты.

Также будут повышены выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на "Маяке" в 1957 году, а также из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, героям СССР и России, полным кавалерам ордена Славы.

Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в Министерстве финансов рассказали, что расходы бюджета на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд рублей. В ведомстве уточнили, что индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения.

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