Российские и белорусские летчики завершили совместные учения

Совбез Белоруссии оценил высокую слаженность авиации Союзного государства

Органы управления авиационных частей, а также белорусские и российские летчики успешно выполнили все поставленные задачи в ходе совместного летно-тактического учения вооруженных сил Союзного государства. Об этом рассказал во , 31 января, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.

По словам Вольфовича, во время отработки практических действий авиации высокую слаженность продемонстрировали органы управления авиационных частей, а также белорусские и российские летчики, "плечом к плечу" успешно выполнившие все поставленные задачи.

Представитель белорусского Совбеза подчеркнул, что летно-тактическое учение носило исключительно оборонительный характер и не было направлено против других государств, при этом оно подтверждает курс Белоруссии на укрепление международной безопасности и решимость защищать рубежи Союзного государства.

Вольфович также указал, что Белоруссия ни от кого ничего не скрывает: летно-тактическое учение являлось плановым и проводилось с учетом международных требований прозрачности, а также широко освещалось в СМИ, сообщает БелТА.

20 января в пресс-службе белорусского Министерства обороны рассказали, что на продолжающихся в Белоруссии совместных с Россией летно-тактических учениях авиационные подразделения выполнили задачи боевого применения. Цель маневров — повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.

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