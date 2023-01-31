Госдеп попытался убедить Израиль оказать Украине военную помощь

Об этом рассказал глава ведомства

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 31 января, провел переговоры с властями Израиля. Стороны обсуждали, в числе прочего, тему поддержки Украины.

По словам Блинкена, участники переговоров обсудили "важность оказания поддержки всем потребностям Украины: гуманитарным, экономическим и в области безопасности". При этом политик не уточнил, были ли приняты Израилем какие-либо новые решения в этой области.

Глава Госдепартамента рассказал, что также с израильскими властями обсуждалась тема сотрудничества России и Ирана, сообщает "Интерфакс".

Ранее власти Израиля отказались поставлять Украине вооружения для применения в боевых действиях против России. Израильский министр обороны отметил, что страна уже отправляет Киеву гуманитарную помощь, а также готова предоставить системы гражданского оповещения и "продолжать поддерживать Украину в вопросах защиты населения и спасения жизней".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"