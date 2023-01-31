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Украина разорвала соглашение о воздушном сообщении с Россией

20:22
  • вторник
  • 31 января 2023

Договор был заключен в 1994 году

Украина вышла из межправительственного соглашения с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта. Об этом во вторник, 31 января, рассказал представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Как уточнил украинский чиновник, речь идет о соглашении, заключенном Россией и Украиной 12 января 1994 года.

Кроме того, Украина вышла из соглашения между правительством России и правительством Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, подписанном 8 февраля 1993 года, сообщает РИА Новости.

С 1 июля 2022 года въезд граждан России на территорию Украины осуществляется только по визам, поскольку Киев вышел из соглашения с Москвой о безвизовом режиме.

Российская сторона не стала принимать зеркальных ответных мер, хотя в Министерстве иностранных дел России отмечали, что Москва рассматривает возможность введения виз для граждан Украины.

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