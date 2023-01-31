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Источник рассказал об обвинениях США в адрес России по ДСНВ

20:42
  • вторник
  • 31 января 2023

Спорным вопросом оказались инспекционные проверки

США считают, что Россия нарушила Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) из-за блокирования американских инспекций. Об этом во вторник, 31 января, рассказал информированный источник.

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Как пишет The Wall Street Journal, "невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия".

В США, по словам источников, отмечают, что определение о "несоблюдении" единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда ДСНВ вступил в силу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России и США до 2026 года в любом случае придется договариваться по вопросу, связанному с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях. Этот договор чрезвычайно важен для архитектуры безопасности и стабильности всего мира, подчеркнул чиновник.

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