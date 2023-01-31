В России скорректируют детскую вакцину от COVID-19

Состав препарата планируют изменить после регистрации

Состав вакцины против коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет после регистрации в России планируется обновить. Об этом рассказал во вторник, 31 января, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург пояснил, что специалисты центра "эту вакцину подали (на регистрацию) для того, чтобы благодаря постановлению правительства в дальнейшем обновить ее состав".

В упомянутом экспертом документе говорится, что для внесения изменения в регистрационное досье на вакцины против коронавирусной инфекции в части смены штаммового состава необходимо предоставить результаты доклинических исследований эффективности и безопасности препарата.

Кроме того, требуются результаты оценки реактогенности и иммуногенности нового варианта вакцины с участием не менее 50 здоровых добровольцев, которые могут быть получены без утверждения протокола для проведения клинических исследований, сообщает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России случаев заражения новым вариантом коронавируса — подвидом "омикрона" "кракен". В Минздраве подчеркнули, что все российские вакцины от COVID-19 продолжают сохранять свою эффективность с точки зрения снижения риска тяжелого течения инфекции.

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