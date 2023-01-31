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В России скорректируют детскую вакцину от COVID-19

20:59
  • вторник
  • 31 января 2023

Состав препарата планируют изменить после регистрации

Состав вакцины против коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет после регистрации в России планируется обновить. Об этом рассказал во вторник, 31 января, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург назвал сроки разработки обновленной вакцины от COVID-19

Гинцбург пояснил, что специалисты центра "эту вакцину подали (на регистрацию) для того, чтобы благодаря постановлению правительства в дальнейшем обновить ее состав".

В упомянутом экспертом документе говорится, что для внесения изменения в регистрационное досье на вакцины против коронавирусной инфекции в части смены штаммового состава необходимо предоставить результаты доклинических исследований эффективности и безопасности препарата.

Кроме того, требуются результаты оценки реактогенности и иммуногенности нового варианта вакцины с участием не менее 50 здоровых добровольцев, которые могут быть получены без утверждения протокола для проведения клинических исследований, сообщает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России случаев заражения новым вариантом коронавируса — подвидом "омикрона" "кракен". В Минздраве подчеркнули, что все российские вакцины от COVID-19 продолжают сохранять свою эффективность с точки зрения снижения риска тяжелого течения инфекции.

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