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Глава Росавиации объявил о провале антироссийских санкций

21:23
  • вторник
  • 31 января 2023

В авиаотрасли были приняты "своевременные и правильные решения"

Западные рестрикции не достигли своей цели и не смогли уничтожить российскую авиацию. Такое заявление сделал во вторник, 31 января, руководитель Росавиации Александр Нерадько.
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Глава ведомства напомнил про "беспрецедентные западные санкции, которые включают запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрыли европейский рынок для российских авиакомпаний".

Эти меры были нацелены на уничтожение авиации в России, однако ответственные лица и органы в нашей стране "приняли своевременные и правильные решения", подчеркнул Нерадько.

При этом Россия продолжает взаимодействовать с дружественными странами в авиационной сфере, а также сохраняет неофициальные контакты с партнерами их тех стран, которые поддержали санкции, заявил глава Росавиации в интервью РБК.

В декабре 2022 года Росавиация завершила основной этап выдачи сертификатов летной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств. Более 90% от общего количества таких воздушных судов успешно прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности.

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