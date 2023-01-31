Госдеп потребовал у России "взаимности" по инспекциям в рамках ДСНВ

Источники сообщали о недовольстве США позицией России

Американская сторона не создает представителям России препятствий для проведения инспекций, которые предусматривает Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Такое заявление во вторник, 31 января, сделали в Госдепартаменте США.

В ежегодном уведомлении Конгресса американское внешнеполитическое ведомство обвинило Россию в препятствовании инспекциям на своей территории и отказе созвать двустороннюю консультативную комиссию.

При этом в Госдепе утверждают, что "нет ничего, что мешало бы российским инспекторам приехать в США и провести инспекции", а США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией для полной имплементации ДСНВ и рассчитывают на взаимность, сообщает РИА Новости.

В сентябре 2022 года в Роскосмосе подтвердили, что Москва и Вашингтон приостановили работу инспекционных групп в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В частности, приостановлены взаимные показы новых образцов вооружения.

Американские СМИ заявили, что "невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия", поэтому США считают, что Россия нарушила Договор о стратегических наступательных вооружениях.

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