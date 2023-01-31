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Греция отказалась отдать Украине немецкие танки

22:02
  • вторник
  • 31 января 2023

В Афинах заявили, что и так оказали Киеву существенную поддержку

Греческие власти не собираются передавать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Такое заявление во вторник, 31 января, сделал глава правительства Греции Кириакос Мицотакис.

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Политик подчеркнул, что Афины уже оказали существенную военную поддержку Украине, в частности, предоставив бронированные машины пехоты.

Однако отдавать Киеву танки Leopard 2 Греция не собирается, поскольку эти боевые машины "абсолютно необходимы для нашей обороны". Мицотакис заявил в интервью Nikkei Asia, что Афины ясно дали понять свою готовность поддерживать Украину, однако не в ущерб собственной обороноспособности.

Ранее министры обороны Австрии и Венгрии подтвердили, что их государства не собираются отправлять Украине вооружения и военную технику. Политики выразили опасения относительно рисков распространения украинского конфликта на всю Европу и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации.

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