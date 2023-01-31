Москвичам пообещали неоднородную погоду в феврале

На смену теплой погоде придет похолодание

Последний месяц зимы в столичном регионе отметится неоднородными погодными условиями. Об этом во вторник, 31 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что в первые три дня февраля прогнозируется очень теплая погода — на шесть-семь градусов выше климатической нормы. При этом температура ночью и днем будет отличаться максимум на два градуса.

Однако в понедельник, 6 февраля, показания термометров вернутся к климатической норме. Ночью температура будет опускаться до десяти градусов мороза, а днем ожидается около минус четырех-шести градусов.

К середине следующей недели произойдет дальнейшее понижение температуры, в результате в Москве установится "нормальная зимняя погода", цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в первую неделю февраля Москву накроют снегопады, но погода при этом будет больше напоминать мартовскую. Столбики термометров вряд ли опустятся ниже минус трех градусов, а в некоторые дни даже ожидается оттепель с плюсовой температурой. При этом погода будет не очень комфортной: к снегу и метелям добавится низкое атмосферное давление.

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