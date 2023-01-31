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NYT: внешняя торговля России вернулась к уровню февраля 2022 года

22:40
  • вторник
  • 31 января 2023

Издание отметило более высокую стойкость российской экономики, чем рассчитывал Запад

Российская внешняя торговля, похоже, в основном вернулась на уровень, на котором находилась до начала спецоперации в феврале 2022 года. Об этом во вторник, 31 января, пишет The New York Times.

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Издание ссылается на оценки аналитиков, согласно которым российский импорт уже вернулся на уровень до спецоперации либо скоро его достигнет.

NYT объясняет это тем, что многим государствам оказалось сложно разорвать или сократить торговые связи с Россией, несмотря на требования Запада. По подсчетам специалистов университета Санкт-Галлена (Швейцария), менее 9% компаний из стран Евросоюза и "Большой семерки" (G7) прекратили отношения со своими российскими партнерами.

Кроме того, российская экономика оказалась "удивительно стойкой", а российский Центральный банк сумел удержать курс рубля и обеспечить стабильность финансовых рынков, что "вызывает вопросы об эффективности западных санкций", пишет газета.

Летом 2022 года в России заработал закон, который позволяет отнести к государственной тайне определенные экономические сведения, в частности, информацию о размерах золотовалютного запаса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что против России ведется гибридная и экономическая война, "в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные".

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