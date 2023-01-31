МОК исключил возможность допуска россиян к соревнованиям с флагом и гимном

Российским атлетам могут разрешить соревноваться только в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет рассматривать вариант допуска российских спортсменов на соревнования с использованием флага и гимна страны. Об этом во вторник, 31 января, рассказали в пресс-службе организации.

В МОК заявили, что санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению, поскольку были единогласно подтверждены на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года.

Это означает, что "никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения".

Также сохраняется запрет на проведение спортивных соревнований под эгидой международных спортивных федераций или национальных олимпийских комитетов в России и Белоруссии. Российским и белорусским чиновникам закрыта аккредитация на любое международное спортивное мероприятие или встречу, сообщает ТАСС.

Ранее МОК выступил за допуск россиян к международным соревнованиям, но при условии, что это коснется лишь тех атлетов, которые не поддерживают российскую спецоперацию на Украине.

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности российских спортсменов и предлагаются как условие возвращения на международную арену.

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