Списанным оружием Украину снабжают почти год

Отточенные военные технологии, современное оружие с большим запасом непобедимости - все это мы слышим, когда принимают решение направить Украине танки и прочие наступательные вооружения. А вот журналисты британской газеты The Sun заглянули на эту высокотехнологичную кухню и сообщили: на подводной лодке класса "Вэнгард", которая только что вернулась из ремонта, обнаружили прорывное ноу-хау.

"Военно-морские силы начали расследование после того, как рабочие на подводной лодке Trident залили клеем сломанные болты в камере ядерного реактора", сказано в материале.

Простые британские работяги, докладывают журналисты, чуть не устроили ядерную аварию на субмарине. Так крепили оборонную мощь родной Британии, что сорвали несколько болтов в системе охлаждения атомного реактора в ходе ремонта. Чтобы по шапке не влетело, просто залили их суперклеем. Подклеенная лодка, разве это плохо?

Сейчас есть кому ее отдать. Списанным оружием Украину снабжают почти год, сейчас решили подкинуть модели поновее. Прекрасно понимая, что в этой прорве сгинет все. Никто спасибо не скажет, требовать будут все больше, фантазия и аппетит там границ не имеют.

Бывший посол Мельник заявил, что Германия должна поставить Украине хотя бы один боевой фрегат и подводную лодку. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, прокомментировал этот запрос: "Субмарины - это совсем сильно. Особенно с учётом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря".

Куда деть подклеенную субмарину, в Киеве быстро придумают. Во-первых, в воде ее не видно, и даже если разобрать на запчасти или на металлолом, кто с них спросит за такие высокие технологи? Кстати, в отличие от военных и политиков, западные лидеры высокотехнологичного сектора без иллюзий относятся к тем, кто сейчас правит Украиной.

"Украинское правительство - одно из худших в мире. Оно коррумпировано, контролируется несколькими богатыми людьми. Просто несчастье для жителей Украины", - сказал Билл Гейтс.

Так что подклеивайте танки, бронемашины, подводные лодки. Убеждайте себя и других, что этот клей сделает непробиваемой оборону Украины. Только ядерную аварию не устройте вместе со своими подопечными.

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