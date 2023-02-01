Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Будут проиндексированы более 40 мер поддержки населения

Сегодня в России вступает в силу целый ряд нововведений, касающихся разных сфер - в том числе социальной, передает "ТВ Центр".

С 1 февраля будут проиндексированы более 40 мер поддержки населения. Почти на 5 процентов увеличатся пенсии, а также выплаты ветеранам, инвалидам, чернобыльцам. Материнский капитал за первого ребенка станет больше на 60 тысяч и составит 586 тысяч 900 рублей.

Теперь граждане России смогут заходить на сайт Госуслуг с помощью биометрии. Для этого нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе и дать согласие на использование данного сервиса.

Сегодня же вступает в силу указ президента о контрмерах против введения потолка цен на российскую нефть. Документ запрещает поставки углеводородов в страны, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается фиксация предельной цены. Это ответ на недружественные действия США и ряда других государств.

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