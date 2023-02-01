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Сплоченный экипаж: как в зоне СВО работают РСЗО "Град" и "Ураган"

09:00
  • среда
  • 01 февраля 2023

Артиллеристы менее чем за минуту наводят оружие и успешно выполняют поставленные задачи

Эффективно работают по позициям украинских националистов реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", сообщили в российском Минобороны.

Расчеты Южного военного округа получили координаты целей от беспилотной авиации и сразу выдвинулись на огневые позиции. Для нанесения удара боевые машины выстраиваются на значительном удалении друг от друга. Артиллеристы менее чем за минуту наводят грозное оружие и успешно выполняют поставленные задачи, о чем сообщает разведка. В этот раз уничтожена техника, переданная ВСУ странами Запада.

"Экипаж у нас отличный, сплоченный, все друг друга понимаем с полуслова, то есть водителю ничего не надо рассказывать, объяснять. Каждый делает свое дело. Мы поражали и минометные расчеты, и пехоту, и гаубицы "три семерки", - отметил командир расчета.

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