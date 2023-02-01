Минобороны назвало имена новых героев СВО

Подполковник Юрий Гавшин под обстрелом противника обеспечил слаженную работу реактивных артиллерийских подразделений

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Подполковник Юрий Гавшин под массированным обстрелом противника обеспечил слаженную работу своего гаубичного дивизиона и реактивных артиллерийских подразделений. На передовой Юрий вел корректировку огня по вражеским целям. В итоге ликвидированы орудие боевиков, кочующий миномет, БМП, а также более 10 националистов. Российским войскам удалось удержать господствующие высоты, избежав гибели личного состава.

Гвардии сержант Артем Томилов со своим артиллерийским расчетом во время штурма позиций радикалов пришел на помощь раненым товарищам и лично вынес одного из них с поля боя. А затем, сменив позиции, продолжил вести огонь по неприятелю. Противник потерял бронеавтомобиль и несколько человек. Профессиональные действия Артема помогли нашим мотострелкам занять рубежи для дальнейшего наступления.

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