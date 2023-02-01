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Миллионы французов вышли на протесты против пенсионной реформы

09:07
  • среда
  • 01 февраля 2023

Акции организовали профсоюзы

Массовой акцией выразили французы свой протест против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона. По некоторым данным, на улицы городов вышли более 2 миллионов 800 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

В Париже не обошлось без стычек со стражами порядка. Агрессивно настроенные демонстранты нападали на силовиков, забрасывали их петардами и бутылками, поджигали мусорные баки. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и дубинки. Задержаны порядка 30 человек.

Многотысячные акции прошли также в Лионе, Ренне, Марселе и Нанте. Их организовали крупнейшие профсоюзы страны.

В феврале манифестации против повышения пенсионного возраста продолжатся. А сегодня протестную эстафету у Франции принимает Великобритания. Там пройдет крупнейшая за десятилетие забастовка.

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