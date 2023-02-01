Миллионы французов вышли на протесты против пенсионной реформы

Акции организовали профсоюзы
Массовой акцией выразили французы свой протест против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона. По некоторым данным, на улицы городов вышли более 2 миллионов 800 тысяч человек, передает "ТВ Центр".
В Париже не обошлось без стычек со стражами порядка. Агрессивно настроенные демонстранты нападали на силовиков, забрасывали их петардами и бутылками, поджигали мусорные баки. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и дубинки. Задержаны порядка 30 человек.
Многотысячные акции прошли также в Лионе, Ренне, Марселе и Нанте. Их организовали крупнейшие профсоюзы страны.
В феврале манифестации против повышения пенсионного возраста продолжатся. А сегодня протестную эстафету у Франции принимает Великобритания. Там пройдет крупнейшая за десятилетие забастовка.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"