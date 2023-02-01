В Сочи из-за аномальной погоды расцвели магнолии, мимозы и нарциссы

На очереди - экзотические виды

Нежно-розовые хрупкие бутоны - словно иллюстрация сказки "12 месяцев". Цветочное великолепие посреди зимы.

Февраль на юге России - хоть и вполне традиционное время для начала выхода природы из спячки, но в этом году у растений совсем уж олимпийские рекорды. Эффектному появлению магнолии сотрудники парка рады, хоть и ожидали первой встречи с цветами лишь только через месяц.

"Каждая цветковая почка в скором времени превратится в волшебный цветок. Если, конечно, не будет сильных морозов, магнолия суланжа в скором времени зацветет. Если будут морозы, то она может остановиться в цветении, но это не означает, что она погибнет. Она очень морозоустойчива", - говорит Эльвира Фарвазова, экскурсовод парка "Южные культуры".

Практически синхронно с магнолией распустилась еще одна из предвестниц весны - солнечная ярко-желтая мимоза. Негласный символ женского праздника в этом году начал радовать жителей Сочи своей нежной красотой уже с начала января.

"Она думает, что сейчас наступила весна, потому что вы мороза практически и не было. То есть температура падала до минус 5-6 градусов ночью", - продолжает Фарвазова.

Аномально теплая зима сдвинула начало цветения по всему Краснодарскому краю. В лесах Кавказского заповедника уже проклюнулись подснежники, морозник и цикламены. С опережением графика распустились и нарциссы. Глядя на такое буйство красок даже забываешь на мгновение, какой на самом деле месяц за окном.

"Если посмотреть на синоптические карты января, то в Сочи осадки выпадали всего лишь два дня - в самых первых днях этого года. Затем наступила буквально засуха. Мы не наблюдали осадки, у нас светило солнышко каждый день, у нас была положительная температура во всех отношениях. Ну и, соответственно, растения не могли не отреагировать вот на такие изменения в природе", - объясняет Янина Реенсон, пресс-секретарь ФГБУ "Кавказский биосферный заповедник".

Глобальных заморозков на черноморском побережье в ближайшем будущем синоптики не прогнозируют. Это значит, что также с опережением календаря могут зацвести и более теплолюбивые растения.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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