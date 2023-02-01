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Над Шотландией появились перламутровые облака

09:10
  • среда
  • 01 февраля 2023

Для Великобритании это явление не характерно

Необычное зрелище могли наблюдать жители Шотландии - сразу в трех округах страны были отмечены перламутровые облака, передает "ТВ Центр".

Для Великобритании они не характерны. Чаще всего это природное явление зимой встречается в Скандинавии или Северной Америке. Но в этот раз оно сменило прописку.

Перламутровые облака образуются в стратосфере на высоте от 20 до 30 километров. Из-за низких температур влага замерзает, и образовавшиеся кристаллы льда создают такой эффект. Лучше всего он проявляется в небе перед восходом солнца и сразу после заката.

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