Попытка провалилась

Запад в 2022 году пытался провести в России "ментальный блицкриг", но потерпел неудачу. Об этом заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий в статье в журнале "Арсенал Отечества", пишет РИА Новости.

В феврале-марте 2022 года США и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах. Однако они допустили ошибку, считает Ильницкий.

Под "менатальным блицкригом" советник глава Минобороны понимает паралич воли противника через воздействие на его элиту и СМИ, чтобы затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры. По его словам, если для вооруженного блицкрига нужно от 40 до 100 дней, то в "ментальной сфере" потребуется год или два, чтобы добиться предательства элит, и около 15 лет, чтобы сформировать у населения новую идентичность.

Первый акт борьбы не принес Западу успеха, полагает Ильницкий, однако он привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для "пятой колонны". Запад ошибся в том, что обнажил свои истинные цели, но не провел предварительной подготовки — не создал красивую, но лживую альтернативу и тем самым нарушил правила и логику действий, убежден автор.

Тем не менее, о полной неудаче Запада можно будет судить только к середине 2024 года, когда к элитам и населению России "окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все "как было".

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