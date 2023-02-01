Reuters: США передадут Украине ракеты с дальностью 150 км

О новом пакете военной помощи могут объявить в ближайшее время

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников.

"Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, который, как ожидается, впервые будет включать ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение", - сказано в заметке.

Уточняется, что речь идет о ракетах GLSDB, которые можно запускать из РСЗО HIMARS. Их дальность составляет 150 километров.

В настоящее время США передают Киеву снаряды GMLRS с дальностью 80 километров. При этом украинские власти просят о ракетах ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. С их помощью ВСУ намерены предпринять атаки на Крым.

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