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Reuters: США передадут Украине ракеты с дальностью 150 км

09:27
  • среда
  • 01 февраля 2023

О новом пакете военной помощи могут объявить в ближайшее время

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников.

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"Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, который, как ожидается, впервые будет включать ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение", - сказано в заметке.

Уточняется, что речь идет о ракетах GLSDB, которые можно запускать из РСЗО HIMARS. Их дальность составляет 150 километров.

В настоящее время США передают Киеву снаряды GMLRS с дальностью 80 километров. При этом украинские власти просят о ракетах ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. С их помощью ВСУ намерены предпринять атаки на Крым.

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