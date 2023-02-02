Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Девам пора к психологу, а Скорпионам - за обновками

Овны

Настроение - покапризничать! Имеете право, почему бы и нет? Но только не заедайте стресс пироженками и печеньем: калории сегодня особенно коварны!

Тельцы

Позовите друзей и сходите туда, где чувствуете себя счастливыми. Сегодня отличный день для задушевных разговоров, громкого смеха и веселой болтовни.

Близнецы

Звезды обещают представителям этого знака помощь в зарабатывании денег. Неважно, какую сумму вы получите, найдите за что поблагодарить себя и похвалить.

Раки

Луна в вашем знаке наслаждается обществом нежной Венеры в Рыбах. Ищите книги или видео по эзотерике, истории, искусству - вам будет очень интересно.

Львы

Если вы планировали съездить в другую страну, сегодня можно искать билеты и отели. Тем, кто уже собрал чемодан и готов отправиться в путь прямо сейчас, звезды дают зеленый свет.

Девы

Как давно вы говорили по душам с мамой, бабушкой или сестрой? Сегодня такой разговор может быть полезен, как и беседа с психологом или другим специалистом.

Весы

Свободных представителей знака ждет перспективное знакомство в интернете, а семейных - приятный вечер в узком кругу. Не забудьте сказать теплые слова своим близким!

Скорпионы

Один из лучших дней месяца для представителей этого знака. Луна с Венерой помогут наладить личную жизнь, купить прекрасные обновки, удачно поменять прическу или стиль.

Стрельцы

День деликатных разговоров с членами семьи и разрешения семейных неурядиц. Вы также будете удачливы в покупках бытовой техники и других товаров для дома.

Козероги

День будет полон приятных хлопот и удачных поездок по городу. Будьте открыты и дружелюбны, тогда любые контакты принесут вам неожиданную пользу.

Водолеи

Звезды дают шанс наладить отношения с женщинами, которые окружают вас на работе. Общение поможет узнать их с новой стороны и получить от них поддержку.

Рыбы

День, богатый на удовольствия и приятные моменты. Сегодня велик шанс зачать ребенка, создать какой-нибудь шедевр, удачно поэкспериментировать с внешностью.

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