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ВСУ ударили по монастырю под Угледаром

09:58
  • среда
  • 01 февраля 2023

Погиб местный священник

В прицеле ВСУ оказался монастырь в селе Никольское под Угледаром, передает "ТВ Центр".

По монастырю ударили из американских HIMARS. Ракета угодила в сестринский корпус.

Жертвой обстрела боевиков стал местный священник, тяжелое ранение получила одна из монахинь, за ее жизнь сейчас борются врачи. От постоянных атак националистов обитель серьезно разрушена.

При обстреле Кременной в Луганской народной республике погибли три мирных жителя, повреждены шесть домов. После полуночи за 10 минут радикалы выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра. В зоне обстрела оказалась и Горловка.

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Обстрел под Угледаром
Обстрел под Угледаром
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Обстрел
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