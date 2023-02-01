ВСУ ударили по монастырю под Угледаром

Погиб местный священник

В прицеле ВСУ оказался монастырь в селе Никольское под Угледаром, передает "ТВ Центр".

По монастырю ударили из американских HIMARS. Ракета угодила в сестринский корпус.

Жертвой обстрела боевиков стал местный священник, тяжелое ранение получила одна из монахинь, за ее жизнь сейчас борются врачи. От постоянных атак националистов обитель серьезно разрушена.

При обстреле Кременной в Луганской народной республике погибли три мирных жителя, повреждены шесть домов. После полуночи за 10 минут радикалы выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра. В зоне обстрела оказалась и Горловка.

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