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Макрона жестко высмеяли за слова о поставках самолетов Украине

09:32
  • среда
  • 01 февраля 2023

Президент Франции ведет себя как "послушный песик"

Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял Эммануэля Макрона из-за слов о возможной поставке самолетов Украине. В своем Twitter он назвал лидера Франции "натовским песиком".
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"Соединенные Штаты и Германия однозначно говорят "Нет" Зеленскому в вопросе отправки боевых самолетов. А Макрон отвечает: "ничто не запрещено!" Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы и НАТО, правильно?!" — написал политик.

Такое поведение президента Франции Флориан Филиппо счел нелепым.

Ранее после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Макрон не исключил поставку самолетов Украине.

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Карикатура на Эммануэля Макрона
Карикатура на Эммануэля Макрона
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
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