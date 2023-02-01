Макрона жестко высмеяли за слова о поставках самолетов Украине

Президент Франции ведет себя как "послушный песик"

Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял Эммануэля Макрона из-за слов о возможной поставке самолетов Украине. В своем Twitter он назвал лидера Франции "натовским песиком".

"Соединенные Штаты и Германия однозначно говорят "Нет" Зеленскому в вопросе отправки боевых самолетов. А Макрон отвечает: "ничто не запрещено!" Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы и НАТО, правильно?!" — написал политик.

Такое поведение президента Франции Флориан Филиппо счел нелепым.

Ранее после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Макрон не исключил поставку самолетов Украине.

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