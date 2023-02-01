Артиллерия наносит удары по опорным пунктам националистов

Российские подразделения продолжают наступление на линии Артемовск-Северск. Наша артиллерия наносит удары по опорным пунктам националистов. Основная задача сейчас - окружить группировки противника. Эти города имеют стратегическое значение для дальнейшего продвижения вперед.

Установки РСЗО "Град" и "Ураган" работают одновременно, нанося максимальный урон противнику. Наши беспилотники фиксируют мощнейшие взрывы - это уничтожаются артпозиции ВСУ, детонирует боекомплект.

Отодвинуть позиции националистов от населенных пунктов Донбасса необходимо как можно скорее. По Донецку боевики за сутки выпустили 15 снарядов натовского калибра. Под ударом РСЗО HIMARS оказался Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское под Угледаром. Погиб священник, ранена монахиня. Националисты уже обстреливали обитель - на Рождество. А в марте прошлого года был ранен настоятель.

А эти кадры (см. видео) - очередной пример смекалки и мужества наших военнослужащих. Заметив ударный беспилотник ВСУ, который сбросил гранату, боец сделал вид, что ранен, и лежал неподвижно, пока камера не повернулась в другую сторону, а затем поймал дрон.

Подобные самодельные взрывные устройства в освобожденных районах находят часто. Это обнаружили в одном из населенных пунктов Запорожской области. Вместе в другими СВУ его уничтожили на полигоне.

По словам военных полицейских, которые контролируют обстановку и поддерживают общественный порядок, украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток проникнуть на освобожденные территории и устроить теракты. Противодействовать националистам помогают местные жители. Они, в частности, помогли обнаружить схрон в Бердянске. В заброшенном гараже националисты прятали оружие, гранаты и большое количество патронов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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