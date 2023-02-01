Британия закрыла вопрос с истребителями для Украины

США же готовят новый пакет военной помощи

Военная техника Бундесвера замечена на одной из польских железнодорожных станций. Очередная партия оружия уже скоро прибудет на Украину. А пока западные кураторы в раздумьях, чем же еще снабдить своих подопечных. Зарубежные СМИ сообщают, что уже на этой неделе США планируют заявить об очередном пакете военной помощи размером больше 2 миллиардов долларов. В него впервые могут войти ракеты, дальность которых вдвое превышает поставляемые до сих пор.

В немецкой компании, производящей электронные компоненты и электроприводы для таких машин, как Leopard, Puma и Patriot, бьют тревогу. Гигантское количество техники, которую Берлин передал Киеву, до сих пор не восполнено.

"Если Германия в январе принимает решение о передаче 14 танков Украине, то она должна в январе же сделать заказ новых танков. Германия однако уже на протяжении 11 месяцев передает Украине материалы - такие как артиллерию и системы противовоздушной обороны. И при этом не делает новых заказов", - пишут СМИ.

В каком состоянии находится техника, оставшаяся в Бундесвере, немцы прекрасно знают. Предыдущий министр обороны не скрывала ситуации. И вот уже новый глава военного ведомства заговорил о возвращении воинского призыва. В Соединенных Штатах, чтобы пополнить ряды вооруженных сил, нанимают людей пожилого возраста. Обещают зарплату до 50 тысяч долларов в год.

Западные политики, как по шаблону, пересказывают недавнюю речь генсека НАТО о том, что поставки оружия Киеву - единственный путь к миру. Но согласны ли с ним европейцы? Как показали последние опросы, в Европе растет число тех, кто выступает против закупок для Украины. Больше всего недовольных в Венгрии, Греции и на Кипре. Но, кажется, политикам все равно. У Франции, как оказалось, нет табу в вопросе отправки истребителей. Кроме этого, там собираются отдать Зеленскому еще 12 гаубиц и помочь с обучением личного состава ВСУ.

Ведущая телеканала Sky News не сдержалась во время эфира и высказала все, что думает об украинском президенте: "А что насчет президента Зеленского, который с радостью совершает пиар-поездки в США, позирует на обложке модных журналов, принимает кинозвезд? Он пешка в игре больших людей. Пешка с хорошим аппетитом. И запросы растут".

Пока же Британия, ссылаясь на непрактичность решения, закрыла вопрос с истребителями. После дружественной встречи министры обороны Австрии и Венгрии тоже сообщили, что поставок оружия Киеву не будет. И премьер-министр Греции, ссылаясь на нужны собственной страны, тоже заявил, что пока придержат своих "Леопардов".

Елена Макарова, Александр Званцев, "ТВ Центр"

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