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"Гендерное безумие": Трамп начал предвыборную агитацию с громких заявлений

11:41
  • среда
  • 01 февраля 2023

Бывший президент пообещал запретить навязывать детям трансгендерную идеологию

Свою предвыборную кампанию Дональд Трамп начинает ярко - с самой острой проблемы для миллионов американских семей. Которым с каждым годом все страшнее отпускать детей в школу. Потому что с этого момента родители теряют полную возможность контроля над тем, как и чему будут учить юных граждан. А Национальная ассоциация просвещения делает акцент не на предметах технического и гуманитарного профиля. Любимые темы ее методистов: разнообразие сексуальных практик, количество так называемых гендеров и самое печальное - пропаганда и поддержка самовольной смены пола даже в детском возрасте. Что принимается уже на законодательном уровне.
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"Леворадикальное гендерное безумие, которое навязывают нашим детям, это акт насилия. Мой план достаточно прост: остановить химические, физические и эмоциональные эксперименты, увечащие нашу молодежь. Мы будем говорить о здоровой семье, о роли матерей и отцов, подчеркивать, а не замалчивать то, что делает мужчину и женщину разными и уникальными. Я направлю в Конгресс законопроект о том, что на территории Соединенных Штатов должно быть признано только два пола - мужской и женский, полученные человеком от рождения", - сказал Трамп.

Заявление отчаянное. Учитывая мощь международного и особенно американского лобби по так называемому сексуальному просвещению. Миллиарды долларов на подобные программы традиционно выделяют демократы.

Вопросы сексуальной и трансгендерной повестки в разных штатах регулируют по-разному. Но традиционные семейные ценности постепенно сдают позиции. Из кино для взрослых модель нетрадиционных отношений постепенно переходит в мультфильмы, трансгендеры уже служат в армии.

Дональд Трамп говорит о том, что подобного безумия не знала ни одна эпоха и ни одна страна в мире. Ради спасения нации он готов посягнуть на пресловутое равенство - запретить учителям трансгендерную агитацию, ввести уголовную ответственность за операции по смене пола для несовершеннолетних. А также начать расследования в больницах и крупных фармкомпаниях на предмет того, не игнорировались ли в корыстных целях побочные эффекты гормональных препаратов. Тем спортсменам-трансгендерам, которые хотели бы представлять страну на международных соревнованиях, голосовать за Трампа тоже не стоит.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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