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В Охотском море терпит бедствие судно-рефрижератор

11:41
  • среда
  • 01 февраля 2023

Во время шторма у корабля отказал двигатель

Спасательную операцию проводят у берегов Камчатки - в Охотском море терпит бедствие судно-рефрижератор. На борту находится около 20 человек, передает "ТВ Центр".

Во время шторма у корабля отказал двигатель. На помощь вышел буксир. Он должен привести рефрижератор в порт Петропавловска-Камчатского.

Однако и без того неблагоприятные погодные условия ухудшились. Это сильно осложняет буксировку. К месту ЧП отправили еще одно спасательное судно.

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Спасательная операция в Охотском море
Спасательная операция в Охотском море
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