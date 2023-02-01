Во время шторма у корабля отказал двигатель

Спасательную операцию проводят у берегов Камчатки - в Охотском море терпит бедствие судно-рефрижератор. На борту находится около 20 человек, передает "ТВ Центр".

Во время шторма у корабля отказал двигатель. На помощь вышел буксир. Он должен привести рефрижератор в порт Петропавловска-Камчатского.

Однако и без того неблагоприятные погодные условия ухудшились. Это сильно осложняет буксировку. К месту ЧП отправили еще одно спасательное судно.

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